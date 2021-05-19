Китай заборонив фінансовим установам вести криптовалютний бізнес

Китай заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними операціями, і застеріг інвесторів від спекулятивних криптовалютних торгів.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до заборони, установи - включно з банками та канали онлайн-платежів - не повинні пропонувати клієнтам будь-які послуги, що стосуються криптовалюти, такі як реєстрація, торгівля, кліринг та розрахунки.

"Останнім часом ціни на криптовалюту стрімко росли і різко впали, а спекулятивна торгівля криптовалютою знову пожвавилася, серйозно порушуючи безпеку власності людей та порушуючи нормальний економічний та фінансовий порядок", - йдеться в заяві трьох регуляторів.

Китай заборонив криптовалютні біржі та первинні пропозиції монет, але при цьому не заборонив приватним особам мати криптовалюту.

"Ці заходи не були першими кроками Пекіна проти цифрової валюти. Зокрема, у 2017 році Китай закрив свої місцеві біржі криптовалют, придушивши спекулятивний ринок, на який припадало 90% світових торгів біткоїнами", - нагадує видання.

У заяві регуляторів також йдеться, що віртуальні валюти "не підтримуються реальною вартістю", їх цінами легко маніпулювати, а торгові контракти не захищені китайським законодавством.

Нагадаємо:

У середу вартість біткоїна впала нижче позначки в 40 тис доларів на тлі новин про подальші обмеження криптовалютних операцій у Китаї.

Економічна правда