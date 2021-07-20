Курс валют на 20 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
20 липня котирування гривні до долара на відкриття міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,21 — 27,23 гривні;
Євро — 32,03 — 32,06 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10 — 27,28 гривні. Євро купують за 31,86 гривні, продають за 32,20 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,25 – 27,22 гривні, євро – 31,95 – 32,11 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 20 липня на рівні 27,21 гривні.
19 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.
Економічна правда
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