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Курс валют на 20 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 20 липня 2021, 10:54

20 липня котирування гривні до долара на відкриття міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,21 — 27,23 гривні;

Євро — 32,03 — 32,06 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10 — 27,28 гривні. Євро купують за 31,86 гривні, продають за 32,20 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,25 – 27,22 гривні, євро – 31,95 – 32,11 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 20 липня на рівні 27,21 гривні.

19 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.

Економічна правда

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