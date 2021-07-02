Минулоріч підприємства Мінфіну отримали понад 7 мільярдів збитку

У 2020 році підприємства, підпорядковані Міністерству фінансів, відзвітували про загальні чисті збитки на суму 7,1 млрд гривень, переважно їх спричинила Укренерго.

Про це повідомляє Марлін з посиланням на звіт про виконання показників фінансового плану держпідприємств.

Так, загальна сума доходів сягнула позначки у 21,4 млрд грн, у той час як загальна сума збитків - 28,5 млрд грн. Усього до сфери управління відповідного міністерства належать 15 держпідприємств.

Найбільші збитки у 27,5 млрд грн отримало ПрАТ "НЕК "Укренерго", що складає 96,2 % від загального розміру збитків усіх державних підприємств.

Крім "Укренерго" збитковими були також Київська офсетна фабрика (– 7,8 млн грн) та Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп'ютерних фінансових технологій (– 783,2 тис грн).

Серед причин збитковості "НЕК "Укренерго" у Мінфіні назвали

дефіцит складової витрат на виконання спеціальних обов'язків в тарифі на послуги з передачі електроенергії;

різницю у вартості послуг з балансування та вартості небалансів, які "Укренерго" закуповує/продає на балансуючому ринку;

несплата компаніями групи ДТЕК за послуги з передачі електричної енергії в частині експортованої енергії.

Близько 87% збитків компанії "Укренерго", 24 млрд грн, становить компенсація витрат на ПСО, зокрема, для населення та на покриття "зеленого" тарифу "Гарпоку".

Загальна кредиторська заборгованість державних підприємств, якими управляє Мінфін становить 77,5 млрд грн, а дебіторська - 12,1 млрд грн.

У Мінфіні запевнили, що їхні державні підприємства є платоспроможними.

Нагадуємо:

НАЕК "Енергоатом" та оператор "Укренерго" після мільярдних збитків у 2020 році у першому кварталі отримали прибутки у 1,01 млрд грн та 3,72 млрд грн відповідно.

За результатами підрахунку, 15 найбільших державних підприємств сукупно отримали 42 млрд грн збитків за 2020 рік.