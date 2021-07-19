Курс на 19 липня: міжбанк, "чорний" і готівковий ринки

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19 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,18 — 27,21 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,18 — 27,21 гривні;

Євро — 32,03 — 32,06 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10 — 27,29 гривні. Євро купують за 31,91 гривні, продають за 32,26 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,15 – 27,23 гривні, євро – 32,05 – 32,16 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок та встановив його на 19 липня на рівні 27,23 гривні.

16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

Економічна правда