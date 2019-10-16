Президент підписав закон про "спліт"

Президент Володимир Зеленський підписав закон про "спліт", який запроваджує міжнародні стандарти регулювання та нагляду у небанківському фінансовому секторі.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Закон, зокрема, передбачає передачу частини повноважень Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

"Ці повноваження стосуються регулювання та нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю", - заявили у Мінфіні.

Також передбачається передача решти повноважень Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Нацбанку.

Крім цього, йдеться про внесення змін до ЗУ "Про ліцензування видів господарської діяльності" та ЗУ "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з метою уніфікації порядку здійснення процедур ліцензування та регулювання Нацбанком та Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку.

Також передбачається скасування ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та декрету Кабміну "Про довірчі товариства" з метою усунення надмірного регулювання.

Економічна правда