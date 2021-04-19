Прибуток Приватбанку у першому кварталі впав в 4 рази

ПриватБанк за підсумками першого кварталу 2021 року отримав 2,4 мільярди гривень прибутку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

В січні-березні 2020 року прибуток банку становив 10,4 млрд грн.

За перші три місяці року прибуток від обслуговування клієнтів та банківських операцій становив 8,5 млрд грн, що на 27% більше результатів першого кварталу 2020 року.

Кількість активних клієнтів банку виросла порівняно з першим кварталом 2020 року на 6% до 18,64 млн, а число активних користувачів цифрового банку Приват24 – на 30% до 13 млн. Відповідне збільшення обсягів операцій забезпечило зростання комісійних доходів банку на 16% до 5 млрд грн.

Чистий процентний дохід у порівнянні з першим кварталом минулого року виріс на 21% й становить 6,3 млрд грн. Банк продовжує знижувати депозитні ставки. Кредитний портфель банку у порівнянні з четвертим кварталом 2020 року збільшився на 6% до 58,5 млрд грн, але ще є на 4,7 % меншим "доковідних" обсягів першого кварталу минулого року.

"Зміни в світовій економіці та економіці України, насамперед зростання дохідності довгострокових казначейських паперів уряду США та зміцнення курсу гривні обумовили у першому кварталі року негативний результат від переоцінки індексованих облігацій внутрішньої державної позики, що були отримані як внесок в статутний капітал банку при націоналізації.

Ситуативний, не пов’язаний із звичайною діяльністю банку, збиток від цього портфелю за 3 місяці 2021 року становив 6,8 млрд грн. Одночасно, позитивний вплив на результати банку коливань валютних курсів частково, на 0,5 млрд грн, компенсує ці збитки. Але, загалом, вплив виключно макроекономічних факторів зумовив значне зниження рівня прибутку банку", – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Прибуток ПриватБанку за 2020 рік становив 25,3 млрд грн, що на 7,3 млрд грн менше за показники 2019 року.

Економічна правда