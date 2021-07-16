В Україні сільгоспземлями площею від 100 гектарів володіють понад тисячу осіб 

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В Україні налічується понад тисячі фізичних осіб і понад 100 юросіб, які володіють від 100 га земель сільгосппризначення.

Про це розповів перший заступник голови Держгеокадастру Анатолій Мірошниченко під час Національного круглого столу щодо обігу землі, повідомляє Укрінформ.

"Ми бачимо, що коло суб’єктів, які мають більше 100 га, змінилося за ці два тижні порівняно з 1 липня. І, незважаючи на обтяжливий механізм перевірки нотаріусами, ми сьогодні маємо на 4 позиції довший список фізичних осіб, які мають більше 100 га. І перелік земельних ділянок більший на 85 ділянок", – зазначив він.

За словами Мірошниченко, з юрособами тенденція обернена: відбулося зменшення, стало менше земельних ділянок і зменшилася площа.

Нагадуємо:

Міністерство аграрної політики і продовольства повідомило, що через 11 днів після відкриття ринку землі в Україні укладено 532 угоди.

З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення. Вони зможуть придбати не більше 100 гектарів "в одні руки".

Детальніше читайте у статті: Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом

"Країна фактично розграбована, землю вже поділили". Інтерв'ю з головою Держгеокадастру



