Банки видали бізнесу понад 4 мільярди кредитів під держгарантії

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За програмою підтримки мікро, малого та середнього бізнесу станом на 1 липн банки видали 1795 кредитів на суму 4,27 млрд грн за державними гарантіями на портфельній основі.

Про це повідомляють у Міністерстві фінансів.

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 2,10 млрд грн. Це близько 51% від загального ліміту гарантій, наданих у 2020 році (3,930 млрд грн).

Водночас у червні надано 229 кредитів на суму 1,7 млрд грн із зобов’язанням за боргом у 472 млн грн.

Найбільше кредитів видав "Приватбанк" - 944 кредити на загальну суму 853 млн грн, що становить майже 100% ліміту таких гарантій, наданих цьому банку у 2020 році.

Другим за величиною виданих кредитів на портфельній основі є "Ощадбанк" - 606 кредитів на загальну суму 1,764 млрд грн.

Найбільшим попитом програма користується в Києві, де загалом видано 113 кредитів на 371 млн грн. У Львівській та Київській областях, які входять до трійки найбільших, цей показники становить 126 кредитів (310 млн грн) та 103 кредити (290 млн грн) відповідно.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видавалося у сферах оптової та роздрібної торгівлі (632), сільського господарства (516) та переробної промисловості (257).

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Нагадуємо:

З лютого банки почали видавати кредити, що частково забезпечені державними гарантіями – станом на 1 березня їх видали 166,15 млн гривень.

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

У програмі уряду по державним гарантіям під кредити для мікро- і малого бізнесу взяли участь 11 банків: з держбюджету за 2020 рік виділили майже 4 млрд грн, а портфель таких кредитів може сягнути 7,8 млрд грн.

Економічна правда





