Курс гривні до долара та євро стабілізувався
П'ятниця, 16 липня 2021, 11:05
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 16 липня на рівні 27,29 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,24 грн (на 15 липня – 32,25 гривні).
Нагадуємо:
15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.
15 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,26 – 27,28 гривні.
Економічна правда
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