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Курс гривні до долара та євро стабілізувався

П'ятниця, 16 липня 2021, 11:05

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 16 липня на рівні 27,29 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,24 грн (на 15 липня – 32,25 гривні).

Нагадуємо:

15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.

15 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,26 – 27,28 гривні.

Економічна правда

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