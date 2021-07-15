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Курс валют на 15 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 15 липня 2021, 11:08
 
фото нбу

15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 — 27,32 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,30 — 27,32 гривні;

Євро — 32,30 — 32,32 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,17 — 27,36 гривні. Євро купують за 32,04 гривні, продають за 32,39 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,22 – 27,29 гривні, євро – 32,17 – 32,29 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 15 липня на рівні 27,30 гривні.

14 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 — 27,32 гривні.

Економічна правда

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курс валют міжбанк

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