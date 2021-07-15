Гривня на закритті міжбанку трохи зросла до долара

15 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,26 – 27,28 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,26 – 27,28 гривні;

Євро – 32,21 – 32,24 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 15 липня на рівні 27,30 гривні.

15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.

Економічна правда