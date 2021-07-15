Гривня на закритті міжбанку трохи зросла до долара
Четвер, 15 липня 2021, 18:55
15 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,26 – 27,28 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 27,26 – 27,28 гривні;
Євро – 32,21 – 32,24 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 15 липня на рівні 27,30 гривні.
15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.
Економічна правда
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