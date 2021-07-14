Ощадбанк та Фонд гарантування співпрацюватимуть заради приєднання банку до системи
Фонд гарантування вкладів та Ощадбанк підписали 14 липня меморандум про співпрацю щодо набуття банком статусу учасника Фонду.
Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.
Меморандумом передбачено розробку і впровадження спільних заходів, що покликані гармонізувати процес набуття Ощадбанком статусу учасника ФГВФО. Зокрема, йдеться про спільну роботу з удосконалення законодавства у сфері гарантування вкладів.
Також, сторони домовилися про обмін інформацією, зокрема надання Ощадбанком звітності, передбаченої законодавством; про взаємну організаційну, інформаційну та методологічну підтримку.
"До кінця року очікується ухвалення закону, який сприятиме поширенню гарантій Фонду гарантування вкладів на Ощадбанк без додаткового навантаження на інші банки-учасники", – наголосила директорка-розпорядниця ФГВФО Світлана Рекрут.
Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов назвав меморандум дорожньою картою вступу Ощаду до ФГВФО, яка забезпечить гармонійний перехід на нову систему.
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Нагадуємо:
Верховна Рада на засіданні 30 червня підтримала у першому читанні законопроєкт №5542-1, яким пропонується до 2023 року збільшити суму гарантування вкладів фізосіб до 600 тисяч грн, а також приєднати до системи гарантування державний Ощадбанк.
Приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку. Питання платоспроможності ФГВ та входження Ощадбанку до Фонду також визначені у Меморандумі з МВФ.
Економічна правда
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