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Ощадбанк та Фонд гарантування співпрацюватимуть заради приєднання банку до системи

Середа, 14 липня 2021, 18:40
 
пресслужба ощадбанку

Фонд гарантування вкладів та Ощадбанк підписали 14 липня меморандум про співпрацю щодо  набуття банком статусу учасника Фонду.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Меморандумом передбачено розробку і впровадження спільних заходів, що покликані гармонізувати процес набуття Ощадбанком статусу учасника ФГВФО. Зокрема, йдеться про спільну роботу з удосконалення законодавства у сфері гарантування вкладів.

Також, сторони домовилися про обмін інформацією, зокрема надання Ощадбанком звітності, передбаченої законодавством; про взаємну організаційну, інформаційну та методологічну підтримку.

"До кінця року очікується ухвалення закону, який сприятиме поширенню гарантій Фонду гарантування вкладів на Ощадбанк без додаткового навантаження на інші банки-учасники", – наголосила директорка-розпорядниця ФГВФО Світлана Рекрут.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов назвав меморандум дорожньою картою вступу Ощаду до ФГВФО, яка забезпечить гармонійний перехід на нову систему.

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Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 30 червня підтримала у першому читанні законопроєкт №5542-1, яким пропонується до 2023 року збільшити суму гарантування вкладів фізосіб до 600 тисяч грн, а також приєднати до системи гарантування державний Ощадбанк.

Приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку. Питання платоспроможності ФГВ та входження Ощадбанку до Фонду також визначені у Меморандумі з МВФ.

Економічна правда

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Ощадбанк ФГВФО

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