Курс гривні до долара на міжбанку трохи знизився

13 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США: 27,30 – 27,32 гривні;

Євро: 32,27 – 32,29 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 13 липня на рівні 27,29 гривні.

13 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 — 27,31 гривні.

Економічна правда