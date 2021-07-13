Курс гривні до долара на міжбанку трохи знизився
Вівторок, 13 липня 2021, 17:10
13 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США: 27,30 – 27,32 гривні;
Євро: 32,27 – 32,29 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 13 липня на рівні 27,29 гривні.
13 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 — 27,31 гривні.
Економічна правда
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