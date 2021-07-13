Курс валют на 13 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

13 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 — 27,31 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,29 — 27,31 гривні;

Євро — 32,36 — 32,38 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15 — 27,35 гривні. Євро купують за 32,11 гривні, продають за 32,45 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,18 — 27,25 гривні, євро — 32,22 — 32,32 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 13 липня на рівні 27,29 гривні.

12 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,29 — 27,31 гривні.

Економічна правда