"Доступної іпотеки" вже видали на 470 мільйонів

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Станом на 12 липня банки за державною програмою "Доступна іпотека 7%" підписали 554 кредитних договорів на суму 470,06 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед погоджених іпотечних угод частка "вторинки" становить 78,81%. У регіональному розрізі переважає Київ (34,8%) та Київська область (29,1%). Далі розташовуються Харківська (6,3%), Львівська (5,6%) та Рівненська (4%) області.

Зазначається, що 881 заявка наразі розглядається банками на суму 759,86 млн грн. Традиційно більшість заявок стосується вторинного ринку (80,49%).

До програми наразі долучилися 15 банків.

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Нагадуємо:

Уповноважені банки у рамках програми "Доступна іпотека 7%" станом на 5 липня підписали 526 кредитних договорів на загальну суму 447,6 млн грн, на первинному ринку - 21,74%, на вторинному - 78,26% відповідно.

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 14 червня уповноважені банки підписали 430 кредитних договорів на загальну суму 365,3 млн грн.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%". Програма запрацювала 1 березня.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 17 травня підписали 268 кредитних договорів на загальну суму 223,7 млн грн.

Економічна правда