УЗ сплатила до бюджету 750 мільйонів дивідендів за 2019 рік

уз

"Укрзалізниця" сплатила до держбюджету 750 млн грн дивідендів за 2019 рік, які були відтерміновані у зв’язку пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Укрзалізниця завжди виконує свої зобов’язання перед акціонером - державою. У 2020 році рішенням уряду було відстрочено виплату компанією дивідендів за 2019 рік. Завдяки реалізації антикризового плану наразі нам вдалося стабілізувати компанію та поступово перейти на прибуткові результати роботи.

Виплату дивідендів здійснено в повному обсязі та у терміни, передбачені розпорядженням КМУ", - заявив в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

До державного бюджету перераховано 30% чистого прибутку за результатами роботи у 2019 році - 750 млн грн.

70% чистого прибутку (понад 1,7 млрд грн) спрямовано на покриття збитків минулих років.

Нагадуємо:

У листопаді 2020 року Кабінет міністрів надав "Укрзалізниці" відстрочку по виплаті дивідендів до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018-2019 роки.

У квітні 2021 року Кабінет міністрів затвердив річний звіт "Укрзалізниці" за 2019 рік і зобов'язав компанію перерахувати до держбюджету 749,5 мільйона гривень дивідендів.

Виплату дивідендів доручили провести відповідно до вимог законодавства не пізніше 30 червня 2021 року.

Економічна правда