В уряді розробили механізм перерахунку вартості за неякісні компослуги

Мінрегіон починає громадське обговорення проєкту постанови, що визначає механізм перерахунку за неякісні компослуги.

Про це повідомляє прес-служба міністерсва.

Зазначається, що з 18 травня протягом 15 календарних днів триватимуть електронні консультації з громадськістю щодо проєкту постанови Кабміну "Про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості", який спрямований на покращення якості надання компослуг.

"Зокрема, у проєкті постанови запропонований механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення тощо.

Також передбачені кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг (що враховуються при здійсненні виконавцем комунальних послуг перерахунку вартості таких послуг у разі їх ненадання, надання не у повному обсязі або невідповідної якості)", - йдеться у повідомленні.

Також у проєкті постанови визначені особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду договору, укладеного між виконавцем та споживачем, та умов нарахування плати за ці комунальні послуги.

Зокрема, перерахунок за неякісну послугу буде здійснюватися надавачем послуги на підставі складеного акту-претензії. Якщо акт надійде від одного споживача, який проживає в багатоквартирному будинку, перерахунок буде здійснюватися для всього будинку.

При цьому, перерахунок планують проводити незалежно від наявності у споживачів боргів за комуналку.

Економічна правда