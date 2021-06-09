Шмигаль про план висадити 1 мільярд дерев: Цілком реальне завдання

Кабмін затвердив порядок використання коштів для інвентаризації лісів, також, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, план у найближчій перспективі висадити 1 млрд дерев - цілком реальне завдання.

Про це прем'єр заявив під час засідання уряду.

"Не менш важливе регіональне питання - це інвентаризація лісів. Затверджуєм порядок використання коштів, аби в повній мірі провести цю інвентаризацію за наступні 4 роки", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.

Згодом уряд підтримав це рішення - цього року на відповідні заходи передбачається майже 20 млн грн.

За словами прем'єра, таку масштабну та комплексну реформу лісової галузі запущено вперше за історію незалежності.

"Ми запускаємо інвентаризацію лісів, що дасть можливість зрозуміти всю інформацію про їх кількість та якість.

Дуже активно впроваджуємо цифровізацію, аби знищити всі можливі корупційні фактори. Вже зараз починається бета-тестування двох найбільших послуг лісової галузі у цифровому форматі - отримання лісорубного квитка й сертифіката про походження лісоматеріалів", - додав Шмигаль.

"У найближчій перспективі є план висадити 1 млрд дерев. Цілком реальне завдання від президента України, адже лише торік в Україні, за даними Держлісагентства, було висаджено майже 200 млн молодих дерев. Тому будем прискорюватись - і це надзвичайно важливо", - резюмував прем'єр.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав указ про старт проєкту "Зелена країна", мета якого - за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів.

Для висадки 1 млрд дерев у рамках проєкту "Зелена країна" на найближчі 3 роки буде потрібно 2 млрд грн, які будуть залучені за рахунок діяльності лісових господарств, заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський.

Економічна правда