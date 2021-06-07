Проєкт із висадки дерев "Зелена країна": на три роки потрібно 2 мільярда – міністр

Для висадки 1 млрд дерев у рамках проєкту "Зелена країна" на найближчі 3 роки буде потрібно 2 млрд грн, які будуть залучені за рахунок діяльності лісових господарств і з держбюджету.

Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, передає "Інтерфакс-Україна".

"По вартості ми підрахували, що на три роки потрібно 2 млрд грн. Велика частина буде надана за рахунок діяльності державних лісових господарств, також передбачається залучення коштів з державного бюджету.

Ми плануємо збільшувати витрати бюджету за рахунок діяльності господарств і вже в цьому році. Як сказав президент, за підсумками першого кварталу дохід лісової галузі збільшився на 1 млрд грн", - сказав міністр.

За його словами, за підсумками року можливо буде збільшити надходження до держбюджету і в рази збільшити прибутковість галузі за рахунок руйнування схем з продажу деревини і проведення прозорих аукціонів, а також за рахунок конкурентної боротьби за дефіцитний ресурс.

Він додав, що Мінекології має до 31 липня подати на узгодження уряду проєкт Другого національно визначеного внеску України (НОВ2) в Паризьку хартію.

"Консультації з бізнесом і асоціаціями ще не закінчилися. Є деякі розбіжності, але бізнес вже починає розуміти важливість подолання кліматичних змін. Більше розмов з цього питання у нас відбувається з представниками великого та середнього бізнесу ", - сказав Абрамовський.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав указ про старт проєкту "Зелена країна", мета якого - за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів.