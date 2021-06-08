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Курс валют на 8 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 8 червня 2021, 11:21
 

8 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,19 - 27,21 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,19 - 27,21 гривні;

Євро – 33,10 - 33,12 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,06 – 27,26 гривні. Євро купують по 32,84 гривні, продають по 33,20 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,10 - 27,17 гривні, євро - 32,93 - 33,06 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 8 червня на рівні 27,19 гривні.

7 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,21 - 27,23 гривні.

Економічна правда

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