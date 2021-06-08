300 тисячам працюючих пенсіонерів провели перерахунок пенсій

Органи Пенсійного фонду провели перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам - пенсії збільшено у 313 тис пенсіонерів, середній розмір підвищення склав 193,32 грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики у Facebook.

Зазначається, що перерахунок провели відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

"Перерахунок проведено з 1 квітня після отримання даних з Державної податкової служби про суми нарахованих та сплачених страхових внесків за 1 квартал 2021 року. Відповідно, у червні пенсіонери отримають як підвищену суму пенсії, так і доплату за квітень та травень.

Перерахунок проведено особам, у яких після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менше як 24 місяці та вони в цей час працювали. Страховий стаж, який набуто за цей період, враховано при обчисленні нового розміру пенсії, а для пенсіонерів, які набули не менш як 24 місяці страхового стажу та мали більшу заробітну плату - пенсію обчислено з урахуванням збільшеної заробітної плати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що з 1 червня близько 700 тисяч працюючих пенсіонерів отримають перерахунок пенсій, у середньому зростання буде на 170-180 грн.

Повідомлялось, що пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців зростуть на 11%, у середньому зростання становитиме 300 грн.

З 1 квітня 2021 року мінімальний пенсійний вік для жінок збільшується до 60 років - це останнє підвищення віку у рамках змін, ухвалених у 2011 році.

Економічна правда