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З 1 червня 700 тисяч працюючих пенсіонерів отримають перерахунок пенсій

Вівторок, 1 червня 2021, 20:50
 

З 1 червня близько 700 тисяч працюючих пенсіонерів отримають перерахунок пенсій, у середньому зростання буде на 170-180 грн.

Про це заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі каналу "UA: Перший".

"Такий перерахунок щорічний. Він буде проведений з 1 квітня і, відповідно, у червні вони отримають не тільки підвищений розмір, але і доплату за квітень-травень.

Чому це робиться в червні, а не у квітні? Знову ж таки, питання в тому, що запроваджена квартальна звітність, і оскільки ми повинні брати дані про роботу, в тому числі й страховий стаж, а комусь це відіграє досить велику роль, по лютий місяць, а, відповідно, звіти подаються до 9 травня, то ми маємо інформацію оброблену для того, щоб можна було провести виплати в червні. Але ще раз повторю, ці перерахунки робляться з 1 квітня", - сказав Шамбір.

При цьому, перерахунок буде стосуватись близько 700 тисяч пенсіонерів.

За його словами, не можна точно сказати, на яку суму зростуть виплати.

"Не можу сказати, наскільки у кожного, тому що все залежить від зарплати і стажу в кожного, тобто індивідуальні розрахунки, але в середньому десь зростання на 170-180 грн", - додав він.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців зростуть на 11%, у середньому зростання становитиме 300 грн.

З 1 квітня 2021 року мінімальний пенсійний вік для жінок збільшується до 60 років - це останнє підвищення віку у рамках змін, ухвалених у 2011 році.

Економічна правда

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пенсії Мінсоцполітики

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