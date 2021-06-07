Гривня знову зміцнилася до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 8 червня на рівні 27,19 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,08 грн (на 7 червня – 33,06 гривні).

Нагадуємо:

7 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,24 - 27,26 гривні.

7 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,21 - 27,23 гривні.

Економічна правда