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Гривня знову зміцнилася до долара

Понеділок, 7 червня 2021, 19:05
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 8 червня на рівні 27,19 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,08 грн (на 7 червня – 33,06 гривні).

Нагадуємо:

7 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,24 - 27,26 гривні.

7 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,21 - 27,23 гривні.

Економічна правда

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