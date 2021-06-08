Екологічні порушення завдали 67 мільйонів збитку у першому кварталі

Держекоінспекція встановила порушень екологічних вимог на 67 мільйонів гривень у першому кварталі 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції з посиланням на слова її очільника Андрія Мальованого на форумі "Україна30. Екологія".

"Промисловий комплекс України застарів і потребує модернізації, щоб відповідати сучасним природоохоронним вимогам", - зазначив він.

За словами Мальованого, екологізація виробництва здійснюється лише одиничними підприємствами. За перші три місяці року інспекція склала понад 4,8 тисячі адмінпротоколів про екологічні порушення, на одне підприємство в середньому припадає 4 факти порушення природоохоронного законодавства.

Для зміцнення екологічного контролю за промисловістю та стимулювання модернізації підприємств Держекоінспекція проводить територіальну реформу, закуповує нове обладнання.

Також інспекція співпрацює з Національним центром управління та випробування космічних засобів для отримання супутникових знімків для виявлення незаконного видобутку надр, засмічення тощо.

Мальований назвав декілька проблем контролю, зокрема мізерні штрафи за недопуски та забруднення довкілля, для чого необхідне комплексне оновлення законодавства.

Нагадуємо:

Україна наразі виконує Національний план із скорочення викидів великими спалювальними установками, проте за відсутності поступу з 2025 року ми почнемо перевищувати показники – для модернізації потрібно 4,3 млрд євро.

Українська теплова генерація відповідальна за більшість викидів у повітря у Європі та посідає 1 – 2 місце за викидами основних небезпечних речовин, водночас обсяги не відповідають нормативами ЄС.

Економічна правда