Любченко обговорив з директором ЄБРР відновлення роботи номінаційного комітету

Перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко провів зустріч з керуючим директором ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне - вони, зокрема, обговорили реформу корпоративного управління в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що участь у заході взяли заступники міністра Крістіна Голубицька і Тарас Качка та представники ЄБРР - заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко, заступник голови ЄБРР в Україні з питань промисловості, торгівлі та агробізнесу Леся Кузьменко, заступник голови ЄБРР в Україні з питань сталої інфраструктури Марк Магалецький, старший радник ЄБРР з управління Анна Кожем’яченко.

"Зокрема, європейських колег поінформували про пріоритети в роботі міністерства та уряду. У фокусі - реформа корпоративного управління, кліматична трансформація економіки, декарбонізація енергетики, підтримка малого і середнього бізнесу", - йдеться у повідомленні.

"Реформа корпоративного управління державними підприємствами є однією із головних, яку ми розглядаємо як інструмент залучення інвестицій в українську економіку. Все питання полягає у площині правил, стабільності цих правил і дотриманні їх усіма учасниками ринку", - сказав Любченко.

"Представники ЄБРР озвучили ключові пріоритети діяльності в Україні, в тому числі, продовження співпраці з "Укравтодором" в рамках Меморандуму про зміцнення корпоративного управління і проведення антикорупційної політики, а також оновлення складу керівного комітету, створеного відповідно до Меморандуму.

Окремо сторони обговорили питання поновлення роботи Номінаційного Комітету для визначення нового складу наглядових рад відповідно до найкращих міжнародних стандартів", - додали в міністерстві.

Нагадуємо:

Прем'єр Денис Шмигаль провів зустріч із членами номінаційного комітету щодо продовження реалізації корпоративної реформи в Україні - за його словами, уряд розширив склад комітету, додавши посаду для представника ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив відновити роботу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

Незалежні члени комітету припинили свою роботу наприкінці квітня після того, як Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу". Тоді вони заявили, що припиняють свою участь до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання уряду поважати інститути корпоративного управління.

Економічна правда