Суд заборонив накладати арешт на кошти УЗ в банках
Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву "Укрзалізниці" про забезпечення позову і зупинив дію постанови Державної виконавчої служби від 6 травня 2021 року про арешт коштів УЗ.
Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 4 червня 2021 року.
Зазначається, що суд також заборонив "будь-яким банківським та фінансовим установам вчиняти дії, направлені на блокування (арешт) грошових коштів АТ "Українська залізниця", та виконання постанови Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції від 6 травня 2021 року про арешт коштів боржника, винесеної в рамках виконавчого провадження №65323614, що входить до складу зведеного виконавчого провадження №65365075".
"Ухвала підлягає негайному виконанню згідно з ч. 1 статті 156 КАС України", - додали в суді.
Відповідно до рішення суду, з метою захисту інтересів УЗ "слід вжити заходів до забезпечення позовної заяви, які полягають в зупиненні дії постанов від 6 травня 2021 року про арешт коштів та стягнення виконавчого збору, а також заборонити банківським установам виконувати постанову про арешт коштів АТ "Українська залізниця" від 6 травня 2021 року".
За даними Державної виконавчої служби, поточний статус відповідного виконавчого провадження №65323614 - "зупинено".
Нагадаємо:
Повідомлялось, що банківські рахунки "Укрзалізниці" з 6 травня 2021 року арештовані виконавчою службою за борги.
В.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик заявив, що компанія докладає сил для врегулювання ситуації з арештом своїх рахунків через борги, деякі рахунки уже розблоковані.
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