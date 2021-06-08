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"Спекуляція": Вітренко про можливий зрив зустрічі Зеленського з Байденом через "Нафтогаз"

Вівторок, 8 червня 2021, 10:56
 

Голова правління Юрій Вітренко назвав спекуляцією інформацію про те, що зустріч президентів України та США зірвалася через кадрові зміни у "Нафтогазі".

Про це він розповів в етері Свободи слова на телеканалі ICTV.

"Це дешева і підла спекуляція, яка не має підґрунтя в реальності. Яка продиктована тим, що просто деякі люди, для яких крісла дорожче за долю власної країни, спекулюють на таких темах, як енергобезпека України, як партнерство між Україною і США. Заради своїх крісел і свого впливу в країні", – заявив Вітренко.

Він також відмовився уточнити прізвища осіб, про яких говорив.

Нагадуємо:

Раніше ЗМІ повідомляли, що Білий дім розглядав можливість запросити президента Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".

Раніше Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда

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Вітренко Нафтогаз США

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