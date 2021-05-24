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"Роснефть" відновила поставки дизпалива в Україну – ЗМІ

Понеділок, 24 травня 2021, 19:05
 

Компанія Socar New Enegry здійснила першу поставку дизпалива виробництва "Роснефти" в Україну.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на учасників ринку.

"Ресурс об'ємом близько 2 тис т було імпортовано на адресу компанії з групи ОККО", - розповів співрозмовник видання, додавши, що поставка буде розмитнена до кінця 24 травня.

За інформацією джерел видання, квота нового оператора на травень становить понад 100 тис т дизпалива і 12 тис т скрапленого газу. Проте учасники ринку раніше заявляли, що ймовірним періодом початку поставок може стати лише початок червня.

Нагадуємо:

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR підписала угоду щодо права експорту нафпродуктів "Роснефти" в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.

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Роснефть Україна АЗС нафтопродукти паливо

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Економічна правда
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