У Раді зареєстрували законопроект про корпоративне управління держкомпаній

У Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 5593 щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроект внесено трьома народними депутатами з фракції Слуги Народу.

За інформацією експертів з корпоративного управління SOE Weekly, в його основу увійшов текст, який був раніше оприлюднений Міністерством економіки для громадського обговорення.

Основна відмінність полягає в тому, що у версії парламенту пропонується закріпити на рівні закону норму про, що Кабінет Міністрів може призначати та звільняти керівників держкомпаній виключно за пропозицією наглядових рад держкомпаній. Таким чином, остаточне рішення про призначення/звільнення керівника залишатиметься за КМУ.

Також як парламентським, так і урядовим законопроектом передбачено збереження за КМУ існуючих повноважень щодо затвердження фінансових планів держкомпаній.

Нагадуємо:

У KSE заявили, що законопроектом про корпоративне управління уряд фактично відмовляється виконувати взятий на себе обов’язок щодо розширення повноважень наглядових рад найважливіших компаній.