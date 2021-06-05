У Раді зареєстрували законопроект про корпоративне управління держкомпаній
У Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 5593 щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава.
Про це йдеться на сайті парламенту.
Законопроект внесено трьома народними депутатами з фракції Слуги Народу.
За інформацією експертів з корпоративного управління SOE Weekly, в його основу увійшов текст, який був раніше оприлюднений Міністерством економіки для громадського обговорення.
Основна відмінність полягає в тому, що у версії парламенту пропонується закріпити на рівні закону норму про, що Кабінет Міністрів може призначати та звільняти керівників держкомпаній виключно за пропозицією наглядових рад держкомпаній. Таким чином, остаточне рішення про призначення/звільнення керівника залишатиметься за КМУ.
Також як парламентським, так і урядовим законопроектом передбачено збереження за КМУ існуючих повноважень щодо затвердження фінансових планів держкомпаній.
Нагадуємо:
У KSE заявили, що законопроектом про корпоративне управління уряд фактично відмовляється виконувати взятий на себе обов’язок щодо розширення повноважень наглядових рад найважливіших компаній.
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