KSE про законопроект щодо корпоративного управління: уряд відмовляється розширювати повноваження наглядових рад

У KSE заявили, що законопроектом про корпоративне управління уряд фактично відмовляється виконувати взятий на себе обов’язок щодо розширення повноважень наглядових рад найважливіших компаній.

Детальний аналіз законопроекту розміщений на сайті КШЕ.

Даний законопроект було оприлюднено 19 квітня Міністерством економіки для громадського обговорення на сайті відомства.

Зокрема, в аналізі КШЕ було зазначено про невідповідність деяких норм законопроекту Керівним принципам ОЕСР з корпоративного управління державними підприємствами, а також про їх суперечність із зобов'язаннями, взятими Україною в рамках програми фінансування stand-by МВФ.