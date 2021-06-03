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Кабмін пропонує ввести ПДВ на продаж житла в новобудовах

Четвер, 3 червня 2021, 17:35
 

Уряд пропонує обкласти податком на додану вартість операції із продажу новозбудованих квартир чи будинків.

Про це йдеться у законопроєкті № 5600 з поправками до Податкового кодексу, який зареєстрували у Раді 2 червня.

Документ вводить, серед іншого, оподаткування ПДВ першої поставки житла. 

Зазначається, що перша поставка житла означає першу передачу готового нового житла у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника.

Крім цього, у документі є пункт, яким пропонують збільшити податок на доходи фізичних осіб від продажу третьої і наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%.

Нагадаємо:

"Антиахметівський" законпроєкт про податкові зміни залишає чинні ставки оподаткування при укладенні однієї угоди з нерухомістю на рік та підвищує ставки для кожної наступної.

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Економічна правда

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Кабмін ПДВ нерухомість

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