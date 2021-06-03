Закриття міжбанку: гривня зміцніла
3 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,29 - 27,31 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,29 - 27,31 гривні;
Євро – 33,14 - 33,17 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,21 – 27,40 гривні. Євро купують по 33,06 гривні, продають по 33,41 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,24 - 27,31 гривні, євро - 33,14 - 33,26 гривні.
Нагадуємо:
3 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,31 - 27,33 гривні.
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 3 червня на рівні 27,34 гривні.
Економічна правда
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