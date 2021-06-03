Закриття міжбанку: гривня зміцніла

3 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,29 - 27,31 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,29 - 27,31 гривні;

Євро – 33,14 - 33,17 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,21 – 27,40 гривні. Євро купують по 33,06 гривні, продають по 33,41 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,24 - 27,31 гривні, євро - 33,14 - 33,26 гривні.

Нагадуємо:

3 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,31 - 27,33 гривні.

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 3 червня на рівні 27,34 гривні.

Економічна правда