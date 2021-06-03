Уряд пропонує обкладати пиво акцизом залежно від міцності замість літражу

Уряд пропонує змінити підходи до визначення одиниці виміру ставки акцизного податку на пиво.

Про це йдеться у законопроєкті №5600, який зареєстрували у Раді 2 червня.

"Згідно додатку ХХVIII Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна зобов'язана привести норми власного законодавства у відповідність до Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої", - йдеться у пояснювальній записці.

"Статтею 3 вказаної Директиви встановлено, що акцизний податок, що справляється з пива, встановлюються в залежності від фактичної міцності готової продукції. При цьому, в Україні ставка акцизу на пиво визначена за 1 л готової продукції", - пояснили в уряді.

У законопроєкті пропонують діючу ставку акцизу за 1 л пива замінити на ставку за 1 л 100-відсоткового спирту, виходячи з середньозваженої міцності пива за 2019-2020 роки 4,88% об’ємних одиниць та індексу споживчих цін за 2020 рік 5%.

Зокрема, документ пропонує обкладати акцизним податком спирт, який міститься в пиві з солоду, за ставкою 59,82 грн за 1 л 100%-го спирту, для напою з вмістом 4% спирту податок становитиме 2,39 грн/л, а 8% спирту - 4,79 грн/л.

Зараз же пиво обкладається акцизним податком по 2,78 грн за 1 л напою будь-якої міцності.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 20 травня ухвалила два законопроєкти, якими окремо визначаються малі виробники пива, визначаються умови їхньої роботи та пропонується зменшення акцизного податку на 50%.

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