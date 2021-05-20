Рада підтримала зниження акцизу на крафтове пиво у першому читанні 

Верховна Рада на засіданні 20 травня ухвалила два законопроєкти, якими окремо визначаються малі виробники пива, визначаються умови їхньої роботи та пропонується зменшення акцизного податку на 50%.

Про це йдеться у законопроєктах №5118 та №5119.

Так, №5118 фіксує зміни до Податкового кодексу та встановлює акциз на пиво, виготовлене малими виробниками пива, у розмірі 1,39 грн/літр (замість 2,78 грн/літр).

Водночас, №5119 надає визначення терміну "малі виробники пива". Це підприємства, які здійснюють за повним технологічним циклом виробництво пива в об’ємі, що не перевищує 200 000 гектолітрів на рік.

Якщо два або більше пивоварних заводи співпрацюють, об'єднаний річний обсяг продукції не перевищує 200 000 гектолітрів на рік, такі пивоварні заводи розглядаються як єдиний незалежний пивоварний завод.

Вони також повинні використовувати приміщення, які фізично знаходяться відокремлено від території будь-якої іншої пивоварні та не виробляють пиво на підставі договору про право використання торгової марки або виробничого процесу іншого виробника.

Для малих виробників пива впровадять наступні зміни:

встановлюється необмежений строк дії ліцензії на виробництво;

скасовується обов’язкова атестація виробництва що п’ять років;

скасовується необхідність отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю у разі отримання ліцензії на виробництво пива;

за наявності ліцензії, річна плата за яку встановлена в розмірі 30 тисяч гривень – виключаються норми щодо застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів у разі оптової торгівлі пивом понад 3000 гектолітрів пива на рік;

штраф у розмірі 1700 грн для малих виробників пива та виноробної продукції за несвоєчасне подання звіту або недостовірних відомостей про обсяги виробництва.

Раніше у матеріалі ЕП розповідала, ким представлений ринок крафтового пива в Україні, як він влаштований та що заважає його розвитку:

Коли продукт важливіший за бізнес: що таке крафтове пиво та як воно завойовує Україну

Економічна правда