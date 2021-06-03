Вартість житлової нерухомості зросте на десятки відсотків – прогноз забудовників та експертів

Ціни на квартири зростуть впродовж 2021 року на 15-25% і зростатимуть надалі, вважають девелопери та експерти.

Про це йдеться у статті Економічної правди.

Директор з маркетингу ЛУН Денис Суділковський не бачить тенденцій, які б свідчили про зниження цін на квартири. Власник компанії-забудовника SAGA Development Андрій Вавриш вважає, що у 2021 році вартість житла зросте на 20-25%.

За прогнозами генерального директора промислово-будівельної групи "Ковальська" Сергія Пилипенка, середня ціна на квартири на первинному ринку Києва у 2021 році може зрости на 15-20% до 1,3 тис дол за квадратний метр. До кінця 2023 року цей показник може досягнути 2 тис дол.

"Ринок дуже активний, не перегрітий, попит стійкий. На тлі підвищення цін на будматеріали, інфляційних процесів, зниження процентних ставок, доступної іпотеки та інших факторів ми очікуємо зростання цін", – заявив Пилипенко.

На думку керівника порталу Domik.ua Віталія Котенка, прийдешні скасування мораторію на стягнення простроченої заборгованості за валютними кредитами і врегулювання ринку колекторських послуг спричинять зниження іпотечних ставок.

Нові законодавчі ініціативи та зниження іпотечних ставок стануть "пальним" для зростання цін, вважає експерт.

Детальніше читайте за посиланням: Ціни на житло стрімко летять вгору: що відбувається на ринку нерухомості

Нагадуємо:

За останній рік ціни на нерухомість у найбільших українських містах зросли на 4-18% у гривні та до 12% – у доларовому еквіваленті.

Економічна правда