Ціни на квартири в містах України суттєво зросли за останній рік

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За останній рік ціни на нерухомість у найбільших українських містах зросли на 4-18% у гривні та до 12% – у доларовому еквіваленті.

Про це йдеться у статті Економічної правди.

За останній рік ціни на столичну нерухомість зросли на 18%. Середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва з травня 2020 року по квітень 2021 року піднялася з 25,1 тис грн до 29,5 тис грн, свідчать дані порталу ЛУН.

При відносно стабільному курсі гривні ціни рухалися вгору і в іноземній валюті. У доларовому еквіваленті середня вартість квадратного метра за цей же період зросла на 12%, перевищивши 1 тис дол. Наприкінці квітня квадратний метр у новобудовах Києва коштував у середньому 1 050 дол.

На 15% більше, до 20,1 тис грн, зросла мінімальна вартість метра. Ціни найдешевших пропозицій у валюті піднялися на 9%, і в Києві все ще можна придбати житло по 720 дол за кв м.

Нерухомість дорожчає не лише в столиці. У Львові середні ціни в новобудовах зросли на 12%, з 17,1 тис грн до 19,2 тис грн, або на 8%, з 640 дол до 690 дол.

В Одесі вартість квадратного метра зросла на 4%, з 20,2 тис грн у травні 2020 року до 21 тис грн у квітні 2021 року. У валюті ціна незмінна: 750 дол.

Детальніше читайте за посиланням: Ціни на житло стрімко летять вгору: що відбувається на ринку нерухомості

Економічна правда