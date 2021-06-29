Запуск ринку землі: "Слуги" пропонують заслухати в Раді міністра агрополітики

Фракція "Слуга народу" пропонує у п'ятницю, 2 липня, заслухати міністра агрополітики Романа Лещенка з доповіддю про відкриття ринку землі в Україні.

Про це перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради, передає "Інтерфакс-Україна".

"Продовжуючи тему 1 липня, ми приєднуємося стурбованості з приводу того, як це все буде відбуватися - відкриття ринку землі. Ми думаємо, що міністр аграрної політики більш професійно і точно дасть відповіді на ці питання...

Тому ми запрошуємо пана Романа Лещенко на годину запитань до уряду, щоб він прокоментував, це вже буде 2 липня, вже день буде працювати земельна реформа, і подивимося якісь перші результати", - сказав Корнієнко.

Водночас віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк пропонує під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю заслухати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з питання про запуск ринку продажу землі.

"Я пропоную запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в п'ятницю, щоб він дав конкретні роз'яснення, як буде введено ринок продажу землі", - заявила Кондратюк.

Вона запропонувала парламенту взяти під особливий контроль це питання, "тому що нам відповідати перед громадянами України".

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Нагадаємо:

1 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення - відповідно до закону, 1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що люди вже менше бояться земельної реформи і "з 1 липня не поїде на потягах земля в інші країни світу".

Законодавством передбачений захист від можливих спроб придбати українську землю з боку представників так званих "ЛНР" і "ДНР", а також росіян.