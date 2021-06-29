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Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро

Вівторок, 29 червня 2021, 09:15
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 29 червня на рівні 27,40 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,74 грн (на 25 червня – 32,79 гривні).

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Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок, встановивши його на 25 червня на рівні 27,46 гривні.

25 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,41 - 27,43 гривні.

25 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,33 - 27,35 гривні.

Економічна правда

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