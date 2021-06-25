Курс валют на 25 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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25 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,41 - 27,43 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,41 - 27,43 гривні;

Євро – 32,75 - 32,77 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,31 – 27,55 гривні. Євро купують по 32,53 гривні, продають по 32,95 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,33 - 27,40 гривні, євро - 32,63 - 32,75 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок, встановивши його на 25 червня на рівні 27,46 гривні.

24 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,53 - 27,56 гривні.

Економічна правда