Зеленський про деолігархізацію: Спочатку постріл в повітря, а потім в тіло

"1+1"

Президент Володимир Зеленський вважає, що "якщо в нас державність зруйнується через те, що не буде олігархів, значить у нас не було державності".

Про це він сказав в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

"Є такий принцип, і в моєму житті він такий, спочатку постріл в повітря, а потім в тіло. Про постріл в повітря - це законопроєкт. Я вважаю, постріл в повітря - це сучасна демократія. Я вважаю, що в Україні не може бути такої демократії, як в старій Європі, в нас немає часу.

Постріл в повітря - це шанс - станьте бізнесменами, постріл в тіло - це референдум", - заявив Зеленський.

"Ви сказали, чи не боюся я, що зруйнується державність. Якщо в нас державність зруйнується через те, що не буде олігархів, значить у нас не було державності. Я не боюся цього, я вважаю, що всім буде великий плюс. Вони не будуть витрачати гроші на політику, політиків. А ці гроші зможуть витрачати на інвестиції.

Коли вони не олігархи, їхні інвестиції хочеться захищати. До речі, від будь-якої країни, бо їхні гроші тут. Якщо вони повернуть багато грошей не в державу, а в інвестиції, розвивайте бізнес, ніхто не буде забирати, якщо у вас є за кордоном мільярди, повертайте", - додав він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо нардепи саботуватимуть ухвалення закону про запобігання впливу олігархів, він винесе це питання на всеукраїнський референдум.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи деолігархізацію, пообіцяв "рівні, прозорі і єдині правила для всієї України", а також покритикував попередників за те, що "щороку росла тільки кількість борців з олігархами і кількість самих олігархів".

На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. Для їх розробки президент дав два тижні.

Закон про олігархів хочуть запровадити на тимчасовий період, а далі ухвалити "цивілізовані механізми", які дозволять запобігати впливу олігархів на суспільне життя. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

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