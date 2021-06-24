Кількість зареєстрованих безробітних досягла допандемічного рівня – Мінекономіки

Станом на 24 червня 2021 року кількість зареєстрованих безробітних складала 354 тисячі осіб, що на 105 тис осіб менше, ніж на початку року: на 1 січня на обліку перебувало 459 тис зареєстрованих безробітних.

Про це повідомляє Мінекономіки з посиланням на дані Державної служби зайнятості.

"Починаючи з квітня 2021 року, ситуація на ринку праці поступово стабілізується завдяки відновленню економіки на тлі покращення епідемічної ситуації та зменшення карантинних обмежень.

На сьогодні кількість зареєстрованих безробітних вже досягла допандемічного рівня. Так, 12 березня 2020 року, коли в Україні були введені перші обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, на обліку служби зайнятості перебувало 361 тис осіб, що на 7 тис більше ніж рівень сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У щоквартальному Інфляційному звіті за квітень 2021 року НБУ прогнозував, що у 2021 році безробіття знизиться і в середному за рік становитиме 9,1%, номінальна зарплата зросте на 17,8, реальна - на 8,6%.

Економічна правда