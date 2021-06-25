Зеленський про "Велике будівництво": Реально крута реформа, яка спрацювала
Президент Володимир Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" - "реально крута реформа в Україні, яка спрацювала", за його словами, якщо будуть докази "великого крадівництва", прикривати нікого не буде.
Про це він сказав в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".
"Велике будівництво" - реально крута реформа в Україні, яка спрацювала. Не дуже багато реформ спрацювало. "Велике будівництво" дало біля 200 тисяч робочих місць, хоча після першої, впродовж другої хвилі ковіду, українці втратили десь 350-400 тисяч робочих місць, а "Велике будівництво" повернуло 200 тисяч", - заявив Зеленський.
"Достатньо образливо звучить "велике крадівництво", але кожна людина має право говорити. Проте під словами повинні бути докази… Якщо будуть будь-які докази, то будь ласка. Нікого прикривати не буду", - додав він.
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Нагадуємо:
Програма "Великого будівництва" створила близько 200 тисяч робочих місць, що частково компенсувало втрати робочих місць внаслідок пандемії, сказав президент Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" завершиться, коли "закінчаться погані дороги".
За 11 місяців 2020 року правоохоронні органи виявили 429 кримінальних правопорушень під час виконання робіт у рамках "Великого будівництва", 866 проваджень розслідувалися станом на 1 грудня 2020 року.
Наприкінці 2020 року Офіс генпрокурора розпочав перевірку дотримання законодавства під час будівництва об’єктів інфраструктури на виконання програми "Великого будівництва".
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