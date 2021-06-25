Зеленський про "Велике будівництво": Реально крута реформа, яка спрацювала

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Президент Володимир Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" - "реально крута реформа в Україні, яка спрацювала", за його словами, якщо будуть докази "великого крадівництва", прикривати нікого не буде.

Про це він сказав в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

"Велике будівництво" - реально крута реформа в Україні, яка спрацювала. Не дуже багато реформ спрацювало. "Велике будівництво" дало біля 200 тисяч робочих місць, хоча після першої, впродовж другої хвилі ковіду, українці втратили десь 350-400 тисяч робочих місць, а "Велике будівництво" повернуло 200 тисяч", - заявив Зеленський.