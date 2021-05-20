Зеленський розповів, коли завершиться "Велике будівництво"

Президент Володимир Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" завершиться, коли "закінчаться погані дороги".

Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання щодо "Великого будівництва" та критику програми з боку опонентів Зеленського.

Зеленського також запитали, навіщо йому ця програма і чому він не віддасть цю програму уряду, та коли завершиться ця програма.

На питання "Навіщо вам дороги?" президент сказав: "Тому що я вважаю, що до мене не будувались дороги. Нормально не будувались - саме в тому темпі, в тій якості. Я вважаю, що це державницька позиція, це одна з обіцянок. Дороги повинні бути вітриною нашої країни".

"Коли я її закінчу - ну коли закінчаться погані державні дороги. Якщо я її закінчу раніше... Я просто не розумію, у чому тут перемога суспільства, якщо ми не будемо будувати якісні дороги. Я відповідаю за цю якість, я хочу, я тисну. Я запрошую людей, я ставлю питання. Завдяки моїм "чому" 158 мостів побудовано.

Ось що я роблю. Я не бачу, що я роблю погано. Я не втручаюсь у фінансову частирну цього - це уряд, це Укравтодор, до цього я не має ніякого відношення. Мене цікавлять темпи, місце, якість, чому саме ті регіони...", - додав президент.

"Коли ми побудуємо все - тоді програма й завершиться. Це не тільки дороги, це й історично-культурна спадщина, ми переходимо не тільки до інфраструктури, це будуть і парки, і замки...", - резюмував Зеленський.

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Нагадуємо:

За 11 місяців 2020 року правоохоронні органи виявили 429 кримінальних правопорушень під час виконання робіт у рамках "Великого будівництва", 866 проваджень розслідувалися станом на 1 грудня 2020 року.

Наприкінці 2020 року Офіс генпрокурора розпочав перевірку дотримання законодавства під час будівництва об’єктів інфраструктури на виконання програми "Великого будівництва".

Економічна правда