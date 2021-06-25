Зрошення дозволить збільшити ВВП України на майже 9 мільярдів

Забезпечення поливу всієї площі зрошувальних земель дозволило б збільшити обсяги виробництва сільгосппродукції та ВВП країни на понад 0,2%, або на 8,8 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати за результатами аудиту ефективності програми розвитку водного господарства та екооздоровлення Дніпра до 2021 року.

На забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у рамках реалізації Програми протягом 2013−2020 років за рахунок усіх джерел фінансування витратили понад 23 млрд грн.

Забезпечено отримання врожаїв сільськогосподарських культур на площі 23,9 тис. га, або в середньому 3 тис. га щорічно − 98,4%.

Водночас, реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем виконана лише на 13% планової площі, збудовані та реконструйовані системи крапельного зрошення на площі – 43,1%, придбано 12% поливної техніки.

Також проведено реконструкцію інженерної інфраструктури осушувальних систем на 27% площі, захищено 23,4% сільських населених пунктів, проведено 61,2% вимірювань показників якості води.

Аудит встановив, що необхідна кількість дощувальних машин для обслуговування зрошувальних земель у Південному регіоні забезпечена лише 43,4%. Працює тільки 46,9% наявних насосних станцій, які зношені на 84%.

Лише за 2017–2020 роки збитки склали 31,7 млн гривень. Фактично полита площа, що обслуговується меліоративними системами, становить лише 29% зрошувальних земель.

Аудитори наголошують, що неналежне поліпшення стану зрошуваних та осушених угідь, а також управління водними ресурсами, зумовлюють зростання дефіциту сільгосппродукції на внутрішньому ринку.

Відтак це спричиняє виникнення імпортозалежності, втрату позицій на зовнішніх аграрних ринках, як наслідок – зниження рівня ВВП.

Нагадуємо:

Внаслідок деградації земель, зокрема через водну ерозію, понад 6 мільйонів гектар потребують консервації.

В Україні офіційно створено Державне агентство з меліорації та рибного господарства, пілотний проєкт зі зрошення запустять в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Економічна правда