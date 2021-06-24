Аеропорт "Бориспіль" знову вийшов у прибуток

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" завершив травень 2021 року з прибутком у 40 мільйонів гривень.

Про це заявив голова наглядової ради ДП МА "Бориспіль" Володимир Жмак, повідомляє пресслужба аеропорту.

"Повернення аеропорту "Бориспіль" до прибутковості - це позитивний сигнал для всієї галузі. Реалізація "Антикризової програми" аеропорту забезпечила зменшення витрат при збільшенні доходів, отже, повернула аеропорт до прибутковості", - сказав Жмак.

За його словами, аеропорт веде активну роботу із залучення нових авіаперевізників.

"Ті авіакомпанії, які працювали в аеропорту до кризи, продовжують літати та збільшують кількість рейсів. Більше того, у 2021 році до нас приходять нові авіакомпанії.

Зокрема, у травні регулярні рейси розпочала компанія Cyprus Airways, у червні виконав перший рейс із Саудівської Аравії лоукостер Flynas, очікуємо Eurowings, Wizzair Abu Dhabi та ще кілька нових перевізників", - додав він.

Нагадаємо:

Аеропорт "Бориспіль" вперше став чотирнадцятим найбільшим у Європі за кількістю пасажирів та вже відновив 60% рейсів 2019 року.

За результатами 12 місяців 2020 року державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відзвітувало про 1,482 мільярда гривень чистих збитків.

Економічна правда