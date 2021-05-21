"Бориспіль" отримав півтора мільярда збитків

За результатами 12 місяців 2020 року державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відзвітувало про 1,482 мільярда гривень чистих збитків.

Про це йдеться у листі Мінінфраструктури, повідомляє Марлін.

"Украерорух" за той же період отримав 1,489 млрд грн збитків.

Причинами таких фінансових результатів для аеропорту "Бориспіль" стали:

Карантинні обмеження в країні, встановлених з метою запобігання поширення COVID-19 Закриття пунктів пропуску через державний кордон України для здійснення регулярного пасажирського перевезення у березні 2020 року Майже повне припинення внутрішнього та міжнародного авіасполучення у II кварталі 2020 року.

Натомість згідно з фінансовим планом аеропорту "Бориспіль" на 2020 рік, держпідприємством розглядався оптимістичний сценарій отримання річного доходу на суму 1,5 млрд грн.

"Мінінфраструктури здійснює управління підприємствами без втручання в оперативну діяльність, дотримуючись чинного законодавства України та стратегій розвитку підприємств", – відповіли в міністерстві на питання щодо вжитих заходів задля попередження фінансової кризи.

У листі Мінінфраструктури стосовно вжитих заходів керівництва додатково зазначили, що протягом 2020 року аеропортом суттєво оптимізовано статті витрат, були знижені експлуатаційні витрати до мінімально можливого рівня, переглянуті витрати на капітальні інвестиції у зв'язку з обмеженням надходжень грошових коштів.

Наразі державне підприємство оголосило конкурсний відбір на посаду генерального директора.

Нагадаємо, в кінці минулого року НАБУ та САП викрили корупційну схему незаконного розпорядження майном Аеропорту "Бориспіль", що призвела до понад 16,5 млн грн шкоди держпідприємству.

Економічна правда