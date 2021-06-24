Всі розділи
Укр / Рус

"Бориспіль" увійшов до п’ятнадцятки найбільших аеропортів Європи

Четвер, 24 червня 2021, 12:29
 

Аеропорт "Бориспіль" вперше став чотирнадцятим найбільшим у Європі за кількістю пасажирів та вже відновив 60% рейсів 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба "Борисполя" з посиланням на звіт ACI Europe (Міжнародної рада аеропортів Європи).

Зазначається, що у рейтингу український аеропорт "випередив аеропорти Відня, Риму, Лісабону, Афін, Мюнхену, Женеви, Цюриха, Мілана, Барселони, Брюсселя, Стокгольму, Варшави та ще понад 300 найбільших аеропортів Європи".

"У звіті, оприлюдненому в червні,  представлені дані щодо пасажиропотоку. За 4 місяці 2021 року аеропорт "Бориспіль" піднявся на 14 місце в Європі та вперше в історії увійшов до топ-15", – розповів голова наглядової ради підприємства Володимир Жмак.

Він додав, що станом на травень 2021 року аеропорт "Бориспіль" вже відновив 60% рейсів відносно показників 2019 року. Водночас, за словами Жмака, станом на травень країни-учасниці Євроконтролю (Європейська організація з безпеки аеронавігації) відновилися лише на 39% відносно 2019 року. 

Очільник наглядової ради додав, що наразі аеропорт очікує повноцінного відновлення авіасполучення з країнами ЄС для активного зростання пасажиропотоку.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Бориспіль авіаперевезення

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ексдиректору "Борисполя" вручили обвинувальний акт: адвокати кажуть, що доказів причетності до злочину немає 14 червня 2021, 12:51
"Бориспіль" отримав півтора мільярда збитків 21 травня 2021, 09:00
Бориспіль у березні збільшив пасажиропотік після року спадання 8 квітня 2021, 12:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!