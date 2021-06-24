У США можуть підтримати новий механізм санкцій проти "Північного потоку - 2"

Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США одноголосно підтримав законопроєкт, що дозволяє накладати санкції на залучених до "Північного потоку - 2" осіб – очікується, що незабаром його проголосують Сенат та Палата Представників.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу з посиланням на очільника НАК Юрія Вітренка.

Законопроєкт передбачає накладення санкцій відповідно до Акту Магнітського щодо дотримання прав людини. Санкції охоплюватимуть фізичних та юридичних осіб, зокрема компанії, які вчинили значні корупційні правопорушення у процесі планування, будівництва або експлуатації газопроводу "Північний потік-2".

Внаслідок законопроєкту, Держсекретар, за погодження з Міністром фінансів, на постійній основі здійснюватиме оцінку та звітуватиме про наявність корупційних схем та про іноземних осіб, залучених у корупційні дії, з метою потенційного накладення санкцій.

Очікується, що Сенат та Палата Представників США проголосують за цей законопроєкт найближчим часом, додав Вітренко.

За його словами, для України ці законодавчі ініціативи важливі як демонстрація сталої позиції Конґресу щодо Північного потоку-2, тобто що російська труба є загрозою. Крім того, поправку проти ПП2 просували сенатори як з демократичного, так і з республіканського табору.

"Нове санкційне положення з відстеження брудних грошей в ПП2 в рамках Акту Магнітського може стати додатковим ефективним інструментом боротьби з російської газовою трубою", – підсумував голова НАК.

Нагадуємо:

Технічне завершення робіт над проєктом "Північного потом - 2" не означає, що газогін використовуватиметься, адже його щонайменше потрібно буде сертифікувати.

"Північний потік-2" - це російський геополітичний проєкт, який підриває безпеку України, і США хочуть гарантувати, що Росія не використовуватиме енергетику в якості інструменту тиску проти Європи і України.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Німеччиною.

Україна виступає проти "Північного потоку-2" і вважає, що умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.

Економічна правда