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Блінкен: США працюють, щоб позиції України не були послаблені через "Північний потік-2"

Середа, 23 червня 2021, 15:10
 
CNN

"Північний потік-2" - це російський геополітичний проєкт, який підриває безпеку України, і США хочуть гарантувати, що Росія не використовуватиме енергетику в якості інструменту тиску проти Європи і України.

Про це заявив в середу держсекретар США Ентоні Блінкен у Берліні на спільній пресконференції з німецьким колегою Гайко Маасом, повідомляє "Європейська правда".

"Ми продовжуємо вважати трубопровід російським геополітичним проєктом, який загрожує європейській енергетичній безпеці і потенційно підриває безпеку України та інших країн у регіоні", - сказав Блінкен.

Він додав, що адміністрація Байдена успадкувала практично завершений трубопровід, і "такою є реальність". 

Виступаючи на спільній пресконференції в Берліні після зустрічі з Маасом, Блінкен сказав, що Вашингтон сповнений рішучості подивитися, чи зможе він внести щось позитивне в складну ситуацію і зміцнити енергетичну безпеку Європи.

"Ми рішучі побачити, чи ми можемо зробити щось позитивне у цій складній ситуації, яку ми успадкували, зробити, щоб упевнитись, що кінцевим результатом стане те, що європейська енергетика і безпека не будуть підірвані, а позиції України не будуть послаблені", - сказав Блінкен, додавши, що США обговорюють ці питання з німецькими колегами.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції  тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Німеччиною.

Україна виступає проти "Північного потоку-2" і вважає, що умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.

Європейська правда

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США Україна Північний потік

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