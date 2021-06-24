Співзасновник monobank Дубілет та голова агроасоціації Ліссітса запускають сервіс з продажу землі

Дмитро Дубілет, співзасновник проєкту monobank, та президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса анонсували платформу для онлайн-продажу землі Доброзем.

Про це вони написали у Facebook.

За словами Дубілета, Доброзем є платформою для купівлі та продажу сільгоспземлі. Так, власники паїв зможуть виставити оголошення на сайті та отримувати пропозиції від потенційних покупців.

"Розуміючи, що у багатьох власників землі можуть з'явитися труднощі при підготовці документів, команда Доброзему готова допомогти з їх перевіркою та, за потреби, проконсультувати, що і де потрібно доробити", – написав Ліссітса.

Дубілет зазначив, що сайт інтегрували з низкою систем, зокрема системою супутникових знімків, для надання деталей щодо метеорологічної історії та культур, які вирощували.

Наразі на сайті можна подати інформацію щодо паю та отримати консультацію щодо стану документів та оцінити потенційну вартість.

Нагадуємо:

31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення - відповідно до закону, 1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації, а також заявив, що за часи мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже 2 півострови Крим.

Економічна правда